بالفيديو.. نزاع عشائري عنيف في الفضيلية

2020/11/04 | 01:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أندلع نزاع عشائري عنيف في منطقة الفضيلية شرق العاصمة بغداد.

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