2020/11/04 | 01:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … قال المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه سيتم فرز الأصوات لمعرفة النتيجة في اليوم التالي.



وقال بايدن أن تقدمه وفوزه بولاية فلوريدا على منافسه دونالد ترامب سيحسم السابق لصالحه.



يذكر أن الانتخابات الامريكية الحالة شهدت إقبالا غير متوقع وقد يسجل الاقبال الاكبر في تاريخ الانتخابات الأمريكية.





هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن: تحقيق الفوز بولاية فلوريدا سيحسم السباق وكالة الصحافة المستقلة.

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