2020/11/04 | 01:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حقق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه إنتر ميلان بنتيجة 3-2، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



أحرز كريم بنزيما، سيرجيو راموس ورودريجو أهداف الريال في الدقائق 25 و33 و80 على الترتيب، وسجل لاوتارو مارتينيز وإيفان بيريسيتش أهداف الإنتر في الدقيقتين 35 و68.



وبهذا الفوز رفع ريال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوري أبطال أوروبا..



ريال مدريد يصعق إنتر بثلاثية وكالة الصحافة المستقلة.

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