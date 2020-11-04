دوري أبطال أوروبا.. بايرن يسحق سالزبورج بسداسية

2020/11/04 | 01:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على سالزبورج بنتيجة 6-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



سداسية بايرن جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي (هدفين)، وراسموس كريستينسن بالخطأ في مرماه، وجيروم بواتينج، وليروي ساني، ولوكاس هيرنانديز، في الدقائق 21، 44، 79، 83، 88 و92.



وبات ليفاندوفسكي رابع لاعب يسجل 70 هدفا أو أكثر […]

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بايرن يسحق سالزبورج بسداسية وكالة الصحافة المستقلة.

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