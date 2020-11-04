2020/11/04 | 01:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … مع مطلع العام الحالي بدأ العالم باستقبال جائحة فيروس كورونا الاي غيرت شكل حياتنا تماما و اثرت عليها بشكل غير مألوف حتى بات الصغير متأثرا بها والكبير وجميع الاشخاص بكافة الاعمار والأجناس.



ومع انتشار الفيروس اكثر في العالم بدأت العديد من الدراسات التي تحذر من مخاطر فيروس كورونا لمختلف الاشخاص والحالات التي يمرون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أخطار فيروس كورونا على الحوامل وكالة الصحافة المستقلة.

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