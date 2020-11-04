2020/11/04 | 01:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

اقتنص ريال مدريد فوزًا صعبًا أمام ضيفه إنتر ميلان، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء بملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

أحرز كريم بنزيما، سيرجيو راموس ورودريجو أهداف الريال بالدقائق (25، 33 و80)، فيما سجل لاوتارو مارتينيز وإيفان بيريسيتش أهداف الإنتر بالدقيقتين (35 و68).

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثاني مناصفة مع شاختار، فيما تجمد رصيد الإنتر عند نقطتين ليتذيل ترتيب المجموعة الثانية.

المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يتغلب على الإنتر بثلاثية في دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يتغلب على الإنتر بثلاثية في دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).