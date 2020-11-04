دوري الأبطال: الريال يستعيد نغمة الانتصارات وكلوب يفك النحس

2020/11/04 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد ريال مديد الإسباني توازنه ونغمة الانتصارات القارية بفوزه على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 3-2 الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات التي شهدت فوزا ساحقا لبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني على مضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 6-صفر.

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