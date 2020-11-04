2020/11/04 | 01:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) اكتسح ليفربول مضيفه أتالانتا بخماسية دون رد، مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.



وسجل أهداف ليفربول كل من ديوجو جوتا (هاتريك) في الدقائق 16 و33 و54، ومحمد صلاح في الدقيقة 47، وساديو ماني في الدقيقة 49.



ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، محققا العلامة الكاملة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوري أبطال أوروبا..



ليفربول يذل أتالانتا بخماسية وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يذل أتالانتا بخماسية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يذل أتالانتا بخماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).