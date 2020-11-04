2020/11/04 | 01:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، توقعات اعلان نتائج التصويت للانتخابات الرئاسية الامريكية خلال الساعات المقبلة ، كما تداولتها وسائل اعلام امريكية وغربية .ففي ولايتي جورجيا و فلوريدا ، من المتوقع إعلان النتائج في حدود الساعة ٣:٠٠ ص غرينتش+٣وفي ولايتي اوهايو وكارولاينا الشمالية ، من المتوقع إعلان النتائج في حدود الساعة ٣:٣٠ ص غرينتش+٣ولايات بنسلفانيا وتكساس وميشيغان، من المتوقع إعلان النتائج في حدود الساعة ٤:٠٠ ص غرينتش+٣ولاية ويسكونسن ، من المتوقع إعلان النتائج في حدود الساعة ٥:٠٠ ص غرينتش+٣ولايات آيوا و أريزونا ونيفادا ، من المتوقع إعلان النتائج في حدود الساعة ٦:٠٠ ص غرينتش+٣..../انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيتات متوقعة لاعلان نتائج الانتخابات الرئاسيـة الامريكيـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيتات متوقعة لاعلان نتائج الانتخابات الرئاسيـة الامريكيـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).