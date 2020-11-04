استطلاع اولي يظهر تقاربا في ميول الناخبين الامريكيين لترامب وبايدن

2020/11/04 | 01:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اظهر استطلاع اولي للرأي اجرته شبكة / سي بي اس / الامريكية تقاربا في ميول الناخبين ازاء كل من ترامب وبايدن في اهم الولايات الامريكية .وحسب استطلاع الشبكة كانت الميول لترامب في ولاية اوكلاهوما بنسبة 62 بالمائة مقابل 36 بالمائة لبايدن ، وفي ميزوري 62 لترامب مقابل 43 لبايدن ، وفي الينوي 37 مقابل 60 ، وفي ويسكنسون 45 مقابل 52 ، وفي ايوا التعادل بنسبة 49 بالمائة ، وفي نيويورك 34 لترامب مقابل 64 لبايدن ، وفي اركنساس 59 مقابل 39 ، وفي الباما 60 مقابل 39 ، وفي لويزيانا ، 55 مقابل 43 ، وفي اوهايو التعادل 49 ، وفرجينيا 43 مقابل 55 ، ونيو جرسي 38 مقابل 60 ./ انتهى

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