2020/11/04 | 02:18 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | إغلاق عدد من مراكز الاقتراع شرقي الولايات المتحدة

السلطات الصحية الأميركية: بإمكان مرضى كورونا التصويت شخصيا بمراكز الاقتراع وعليهم القيام بذلك

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