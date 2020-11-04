إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الامريكية بولايتي إنديانا وكنتاكي

2020/11/04 | 02:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملا طلال: الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة، فيما أشار إلى أن الكاظمي يجري اتصالات مع الكتل السياسية من أجل إقرار قانون الاقتراض سريعا.

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