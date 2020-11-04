2020/11/04 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت الأميركية الوحيدة المتواجدة في الفضاء في الانتخابات الرئاسية، التي تشهد تنافسا محموما بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رائدة فضاء تشرح كيف صوتت في الانتخابات الأميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رائدة فضاء تشرح كيف صوتت في الانتخابات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).