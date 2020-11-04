2020/11/04 | 02:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … البدء إغلاق صناديق الاقتراع وفرز الأصوات لمعرفة من سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة الامريكية.



وبحسب تقارير اعلامية أمريكية فإن الرئيس دونالد ترامب يتقدم الان في ولاية كنتاكي.



ولا زالت عملية فرز الأصوات لا زالت مستمرة، ومن المتوقع ان تظهر نتائج 9 ولايات خلال ساعة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج الانتخابات الأميركية..



بدء إغلاق صناديق الاقتراع وفرز الأصوات وكالة الصحافة المستقلة.

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