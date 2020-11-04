متظاهرون من الامريكان السود يتجمعون امام البيت الابيض ويرددون هتافات مناهضة لترامب

2020/11/04 | 02:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تجمع عدد من الامريكان السود من مناصري / حركة السود مهمة / امام البيت الابيض ، ورددوا هتافات وشعارات مناهضة للرئيس ترامب ، وتطالبه بمغادرة البيت الابيض ./ انتهى

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