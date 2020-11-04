غلق مراكز الاقتراع في ولايتي انديانا وكنتاكي

2020/11/04 | 02:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بدأ اغلاق مراكز الاقتراع في ولايتي انديانا وكنتاكي ، فيما تغلق اربع ولايات اخرى هي جورجيا وكارولينا و فيرمونت وفيرجينيا بعد اقل من ساعة ./ انتهى5

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