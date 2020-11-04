2020/11/04 | 02:25 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب يتقدم في ولاية كنتاكي بنسبة 76.8% من الأصوات حتى الآن

ترمب يتقدم في ولايات كنتاكي وإنديانا ونيوهامبشير

ترمب عبر تويتر: وضعنا الانتخابي جيد على المستوى الوطني..



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