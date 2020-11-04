2020/11/04 | 02:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … حقق المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدما على منافسه ترامب في ولاية كنتاكي بعد فرز 6٪ من الاصوات.



يذكر ان ترامب قد كان متقدما على بايدن في ولاية كنتاكي بعد فرز 1٪ من عدد الأصوات.



كما ان عملية فرز الاصوات للانتخابات الأمريكية لا زالت مستمرة ومن المتوقع لن تظهر النتائج لعدد من الولايات خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يتقدم بولاية كنتاكي بعد فرز 6% من الاصوات وكالة الصحافة المستقلة.

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