2020/11/04 | 02:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ بعد غياب أكثر من عامين ونصف ، يعود النجم المصري هاني رمزي ، للسينما من خلال فيلم “عمر المحتار” ، ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.



وتعرض الفنان المصرى ، لانتقادات واسعة بعد ما أعلن اسم فيلمه الجديد “عمر المحتار” ، وخاصة من الشعب الليبي ، معتبرين أن اسم الفيلم يحمل سخرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هاني رمزي يقدم اعتذارًا للشعب الليبي بعد مهاجمته..



فما القصة؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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