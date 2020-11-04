ترامب: نُبلي بلاء حسنا في كامل أرجاء الولايات المتحدة

2020/11/04 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة له، مساء الثلاثاء، أن حملته لإعادة الانتخاب "تبلي بلاء حسنا"

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