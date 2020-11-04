مستشار لبايدن: فلوريدا وكارولاينا الشمالية وجورجيا هي الولايات الاكثر تحدياً

2020/11/04 | 02:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد مستشار في حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن الى الانتخابات الامريكية:" ان فلوريدا وكارولاينا الشمالية وجورجيا هي الولايات الاكثر تحدياً هذه الليلة "./انتهى5

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