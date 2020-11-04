بدء فرز الاصوات في ولايتي انديانا وكنتاكي والبداية تظهر تقدم ترامب

2020/11/04 | 02:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بدأ فرز الاصوات في ولايتي انديانا وكنتاكي ، واحرز ترامب تقدما في الولايتين مع بدء العد .وقال ترامب :" وضعنا يبدو جيدا في مختلف مناطق البلاد "./ انتهى5

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