الأمن النيابية: الموازنة تتضمن تخصيصات للمفسوخة عقودهم

2020/11/04 | 03:03 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

جدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد مايع الحلفي، حرص لجنته على تضمين الموازنة العامة التخصيصات المالية الكافية لإعادة ما تبقى من المفصولين والفاحصين.

وقال الحلفي في بيان: إنه «تردنا مئات المطالبات ممن تبقى من أبنائنا وإخواننا المنتسبين المفصولين والمفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع ومن الفاحصين للتعيين على ملاك وزارة الداخلية لغرض انهاء معاناتهم والاسراع بإصدار الأوامر الإدارية بمباشرتهم».



وأضاف، «اننا في لجنة الأمن والدفاع لم نبخل بأي جهد ازاء انصاف المفصولين والمفسوخة عقودهم والفاحصين، وقد خاطبنا الجهات المعنية بكتب رسمية عديدة لغرض الاستجابة لهذه الطلبات والتعامل مع هذه الملفات بجدية وواقعية».

وأكد الحلفي، «حرص رئيس وأعضاء اللجنة على تضمين الموازنة العامة للبلاد التخصيصات المالية الكافية لإعادة من تبقى منهم» .

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