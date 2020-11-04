350 ألف دينار الحد الأدنى لأجر العامل المضمون

2020/11/04 | 03:03 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الثلاثاء، عن أنَّ الحد الادنى لاجر العامل المضمون هو 350 ألف دينار، وهذا ليس راتبه التقاعدي الذي سيخضع لمعادلة وفق التعديل الجديد للقانون، ليصل مقداره إلى ما يضاهي التقاعد الحكومي.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، انها «رصدت معلومات خاطئة وغير دقيقة تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمقدار الراتب التقاعدي للعامل المضمون».

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