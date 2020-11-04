2020/11/04 | 03:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … بدأت عملية فرز الاصوات في الولايات الامريكية حيث سجل الرئيس الامريكي والمرشح الجمهوري تقدما على منافسه جو بايدن.



لغاية اللحظة حصل ترامب على 8 اصوات مقابل 3 اصوات لجو بايدن من اصل 270 صوتا.



كما احرز ترامب تقدما في ولاية كنتاكي و ولاية انديانا وحقق الفوز بهما.





هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يتقدم على بايدن في نتائج الانتخابات الامريكية وكالة الصحافة المستقلة.

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