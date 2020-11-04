نتائج أولية: ترامب يتقدم على بايدن في التصويت بثلاث ولايات

2020/11/04 | 03:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقدم الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايات إنديانا وكينتاكي ونيوهامبشير.

وأفادت قناة"CNN" بأن نتائج فرز 1% من الأصوات في إنديانا تشير إلى حصول ترامب على 66.5% مقابل 31.5 لدى بايدن.

المصدر: RT

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