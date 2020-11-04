أعلنا دعم بايدن.. هيلاري وبيل كلينتون يدليان بصوتيهما

2020/11/04 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، وزوجته، هيلاري، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء.

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