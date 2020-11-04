2020/11/04 | 03:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اظهرت النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة الامريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية فيرمونت .ومن المتوقع ان يفوز بايدن في فرجينيا التي تملك 13 صوتاً انتخابياً في المجمع الانتخابي ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج اولية : فوز بايدن في ولاية فيرمونت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج اولية : فوز بايدن في ولاية فيرمونت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).