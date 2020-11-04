2020/11/04 | 03:26 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بعد اسد النجف ...
بغداد / نينا / تـقرير ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج أولية : فوز ترامب في ولايتي انديانا و كنتاكي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعد اسد النجف ...
" فيل كربلاء " يثير سخط العراقيين
بغداد / نينا / تـقرير ...
يـوسف سـلمـان : ابدى عراقيون امتعاضهم الشديد من تصميم مجسم لفيل اخضر يتوسط احد الشوارع الرئيسة في محافظة كربلاء المقدسـة ، التي بررت دائرة بلديتها ان المجسم المثير للجدل تم بجهود ذاتية من قبل موظفيها .
وضجت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بجدل ساخن ضد " الفيل الاخضر "
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج أولية : فوز ترامب في ولايتي انديانا و كنتاكي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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