2020/11/04 | 03:33 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | ترمب يتراجع في جورجيا وبايدن يتقدم بنسبة 61.9% من الأصوات حتى الآن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | ترمب يتراجع في جورجيا وبايدن يتقدم بنسبة 61.9% من الأصوات حتى الآن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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