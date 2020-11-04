2020/11/04 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي ختام ولاية رئاسية من أربع سنوات، أدلى أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع الأخيرة، قبل موعد الانتخابات، الثلاثاء، لتجنب الوقوف في طوابير، مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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