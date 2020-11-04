2020/11/04 | 03:57 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 50% من الاصوات لبايدن في فلوريدا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد / نينا / اظهرت النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة الامريكية ان اكثر من 50% من الاصوات للمرشح الديمقراطي جو بايدن حتى هذه الساعة في ولاية فلوريدا ./انتهى5
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 50% من الاصوات لبايدن في فلوريدا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 50% من الاصوات لبايدن في فلوريدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).