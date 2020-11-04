أكثر من 50% من الاصوات لبايدن في فلوريدا

2020/11/04 | 03:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اظهرت النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة الامريكية ان اكثر من 50% من الاصوات للمرشح الديمقراطي جو بايدن حتى هذه الساعة في ولاية فلوريدا ./انتهى5

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