2020/11/04 | 04:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية.

ووقع الحادث في مدينة هيندرسون القريبة من لاس فيغاس عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تلقت الشرطة بلاغا على رقم الطوارئ 911، بإطلاق نار.

وعثرت الشرطة في مكان الحادث على مصابين بطلقات نارية ورجل مسلح يشتبه بإطلاقه النار عليهما.

وحاولت الشرطة التواصل مع المسلح، لكنها لم تتمكن من إقناعه بإلقاء السلاح ووقع هناك تبادل لإطلاق النار.

وأكد قائد الشرطة المحلية بعد انتهاء الحادث أنه أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، الذي قتل بنيران الشرطة، وإصابة شخص خامس بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف المسؤول أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام أمريكية : مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية نيفادا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام أمريكية : مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية نيفادا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).