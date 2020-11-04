2020/11/04 | 04:23 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بولاية فرجينيا، ليحصل على 13 صوتا في المجمع الانتخابي، بحسب وكالة أسوشيتد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام أميركية: بايدن يفوز بولاية فيرجينيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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