وسائل إعلام أميركية: بايدن يفوز بولاية فيرجينيا

2020/11/04 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بولاية فرجينيا، ليحصل على 13 صوتا في المجمع الانتخابي، بحسب وكالة أسوشيتد برس

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