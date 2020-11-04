النتائج الاولية تظهر فوز بايدن في سبع ولايات مقابل اربع لترامب

2020/11/04 | 04:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اظهرت النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية الامريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في سبع ولايات مقابل اربع للمرشح الجمهوري دونالد ترامب .وحسب هذه النتائج فاز بايدن في ولايات فرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن ، فيما فاز ترامب في انديانا وويست فرجينيا وكنتاكي واوكلاهوما ./ انتهى

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