2020/11/04 | 05:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اظهرت نتائج اولية لانتخابات الرئاسـة الامريكيـة تقدم الرئيس دونالد ترامب على المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية جورجيا بعد فرز 26% من الأصوات ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يتقدم على بايدن في جورجيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يتقدم على بايدن في جورجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).