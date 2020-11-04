ما هي الولايات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن؟

2020/11/04 | 05:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية في عدد من الولايات، حيث سيتم الإعلان تباعا عن نتائجها بعد الانتهاء من عمليات الفرز.وتشير النتائج الأولية بفوز نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن في كل من- فرجينيا: ( 13 ) من أصوات المجمع الانتخابي- ماستشيوسس: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي- ديلاوير: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي- ميريلاند: ( 10 ) من أصوات المجمع الانتخابي- نيوجيرسي: ( 14 ) من أصوات المجمع الانتخابي- العاصمة واشنطن: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي- كونيتيكت: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي- إيلينوي: ( 20 ) من أصوات المجمع الانتخابي- رود أيلاند: ( 4 ) من أصوات المجمع الانتخابي./انتهى

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