بايدن يتقدم في ولايتي كارولاينا الشمالية وبنسلفانيـا

2020/11/04 | 05:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب في ولاية كارولاينا الشمالية بعد فرز 66% من الأصوات ، كما تقدم بايدن على ترامب في ولاية بنسلفانيا بعد فرز 9% من الأصوات ، وفق النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة الامريكية./انتهى5

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