محافظ البنك يعد بدراسة مقترحات شركات الصيرفة

2020/11/04 | 05:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأجرى محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، أمس الثلاثاء، زيارة ميدانية شملتْ عدداً من شركات التوسّط ببيع وشراء العملات الاجنبية بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد.وذكر بيان لاعلام البنك تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «قد صاحب المحافظ لِجْنةً مختصة بتدقيق الشركات من دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي».وأطلع مخيف «على سير عمل هذه الشركات وتعاملها مع المستفيدين من المواطنين، كما أستمع لملاحظات ومقترحات أصحاب الشركات ووعد بدراستها من قبل البنك وتفعيل مخرجاتها بما ينعكس إيجاباً على عمل القِطاع المالي والاقتصادي العراقي».ولفت البيان الى ان «هذه الزيارة تأتي حرصاً منه للاطلاع المباشر على الواقع الفعلي لعمل هذه الشركات بُغيَة تطوير الخدمات المقدمة من قبلها».

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