2020/11/04 | 06:05 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب يفوز بولاية كانساس ويحصل على 98 صوتا انتخابيا حتى الآن

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