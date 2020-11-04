المفوضية تقدم مقترحاً لإيصال البطاقات «البايومترية» إلى المنازل

2020/11/04 | 06:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيناقشت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، مقترحات لتنسيق العمل عن طريق إبرام الاتّفاقيات مع الوزارات والدوائر الحكومية التي تعتمد البيانات الحيوية، لتسهيل التسجيل البايومتري. وذكرت المفوضية في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «في سبيل تعزيز الديمقراطية وصون نزاهة الانتخابات، فإنّ المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات تلتزم بتطبيق النصوص القانونية ذات العلاقة بعملها من حيث: إعداد الأنظمة والإجراءات والتعليمات التي تنظّم العملية الانتخابية، وإعداد جدول المهام العملياتية والتوقيتات الزمنية الكافية لإنجاز العملية الانتخابية في موعدها الذي حدّدته الحكومة». واضاف البيان انه «من أجل تهيئة المناخ المناسب لوضع آلية تتضمّن إعداد خطط وسياسات بنّاءة في العمل الانتخابي، التقى رئيس مجلس المفوّضين (جليل عدنان خلف) رئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) في اجتماع الاثنين الماضي الموافق 2/11/2020، لإطلاعه على استعدادات المفوّضية للحدث الانتخابي المقبل، وتذليل التحدّيات التي تواجه المفوّضية، لا سيّما عمليتي التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، فضلًا عن مناقشة الجدول العملياتي والسقف الزمني لإنجازه». واشار البيان الى ان «رئيس مجلس المفوضين ناقش مع رئيس الوزراء قضيّة التخصيصات المالية والتمويل الانتخابي وتوفير مستلزمات العملية الانتخابية بمراحلها كافّة، والتطرّق أيضًا إلى بحث آليّات التعاون مع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكومية في تسهيل عمل المفوّضية، بوصفهم منظومة عمل متكاملة تساند المفوّضية في إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية في الموعد المحدّد آنفًا». وتابع البيان انه «تسهيلًا لعمل المفوّضية في عملية التسجيل البايومتري بقصد تيسيرها على الناخبين في ظلّ جائحة كورونا، ناقش مجلس المفوّضين مع فريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية مقترحات لتنسيق العمل عن طريق إبرام الاتّفاقيات مع الوزارات والدوائر الحكومية التي تعتمد البيانات الحيوية، لإضافتها إلى بيانات سجل الناخبين مع الحفاظ على تقاطع الأسماء والبصمات؛ للوصول إلى إنجاز سجل انتخابي رصين يحوي بيانات الناخبين كافّة». واشار البيان الى ان «المقترحات تضمّنت تنسيق العمل مع وزارة الاتّصالات/ الشركة العامّة للبريد فيما يخصّ التعاون مع المفوّضية في توزيع بطاقة الناخب البايومترية، إذ بإمكانهم الوصول إلى منازل الناخبين مع متابعة خطّ سير حركة موظّف البريد لتسليم البطاقات البايومترية على وفق آليّة تضمن وصول البطاقة إلى صاحبها بشكل آمن». وتابع البيان «أمّا ما يتعلّق بالتسجيل وتوزيع البطاقة البايومترية وتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية، فإنّ مجلس المفوّضين يضطلع بمتابعة عمل المكاتب الانتخابية كافّة عن طريق الزيارات الميدانية الدورية؛ للاطّلاع على الواقع الفعلي للعمل، وآخر الإحصاءات الخاصّة بعمليتي التسجيل والتوزيع، ومن أجل إضفاء الشفافية في عمل المفوّضية، فإنّها تسمح للمهتمّين بالشأن الانتخابي مواكبة آخر التحديثات الأسبوعية لعمليتي التسجيل والتوزيع من خلال الاطّلاع على الجدول الأسبوعي الخاصّ بنسب الإنجاز في هاتين العمليّـتين من خلال (الموقف العملياتي الاسبوعي)». وفي إطار دعم مشاركة المرأة – ناخبة كانت أم مرشّحة - في الانتخابات، وتمكينها، أكدت المفوضية بالقول: «نسعى إلى إدامة جسور التعاون مع المنظّمات الداعمة لها، وفي هذا السياق شارك رئيس مجلس المفوّضين عبر الدائرة الإلكترونية مع المعهد العراقي ولجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في مناقشة دراسة بحثية بشأن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، والاحتياجات والتحدّيات التي تواجهها».

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