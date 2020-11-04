النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة الامريكية : ترامب يحصل على 98 مقعدا مقابل 131 لبايدن

2020/11/04 | 06:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اظهرت النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة الامريكية بحسب سكاي نيوز ان دونالد ترامب حصل على 98 مقعدا حتى الآن مقابل 131 للمرشح الديمقراطي جو بايدن ، غالبيتها في الولايات المحسومة ./انتهى

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