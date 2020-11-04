رأب الصدع أو الحرب الأهلية؟

2020/11/04 | 06:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بما يتجاوز المعتاد، هذه الانتخابات الرئاسية هي استفتاء على شخص الرئيس، في هذه الحالة دونالد ترامب.هي صبيانيته، أنانيته، ارتجاليته، صلافته، وقاحته، بذاءته، كذبه، استهتاره، وتنصله من المسؤوليات، بالنسبة لمن يرى في خروجه عن المألوف خطراً على النظام السياسي في الولايات المتحدة.ولكنها صراحته، جرأته، فطنته، طرافته، واستقلاليته، لمن يرى العلة في النظام السياسي عينه لا في شخص الرئيس الذي يتحداه.

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