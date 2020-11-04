2020/11/04 | 06:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت مؤشرات CNN، فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأصوات ولايات ألاباما وساوث كارولينا ونورث داكوتا وساوث داكوتا وأركنساس وإنديانا وأوكلاهوما وكنتاكي وتينيسي وفرجينيا الغربية.



وحسب مؤشرات CNN، فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولايات كولورادو وكونتيكت ونيوجيرسي ونيويورك ودولاير وميرلاند وماساتشوستس وفيرمونت، إضافة إلى وواشنطن العاصمة.



وإلى الآن، لدى ترامب 72 صوتا من أصوات المجمع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤشرات CNN : بايدن يتقدم ب 89 صوت .



ترامب 72 وكالة الصحافة المستقلة.

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