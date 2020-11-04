2020/11/04 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أسوشيتدبرس، الثلاثاء، إن المرشح الجمهوري تومي تابرفيل فاز بانتخابات أحد مقعدي مجلس الشيوخ بولاية ألاباما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمهوريون ينتزعون مقعدا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمهوريون ينتزعون مقعدا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).