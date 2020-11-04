2020/11/04 | 07:00 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | نتائج مجلس الشيوخ: 43 مقعدا للديمقراطيين و41 للجمهوريين مع عدم حسم 16 مقعدا

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