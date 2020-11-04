بايدن متقدما على منافسه باصوات المجمع الانتخابي

2020/11/04 | 07:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن ب209 اصوات مقابل 112 صوتا لصالح ترامب في المجمع الانتخابي.ويفوز بالانتخابات من يحصل على 270 صوتا في المجمع الانتخابي./انتهى3

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