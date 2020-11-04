2020/11/04 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بولايات كاليفورنيا (55 صوتا في المجمع الانتخابي)، وأوريغون (7)، وواشنطن (12)، فيما فاز منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، بميزوري (6) وآيداهو (4)، بحسب وكالة أسوشيتد برس

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