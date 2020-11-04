2020/11/04 | 07:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب يفوز في ولاية يوتا ليصل الى 118 مقعدا في المجمع الانتخابي

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