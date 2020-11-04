2020/11/04 | 07:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- خرج أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، للاحتفال بفوزه في فلوريدا الامريكية، وذلك بمدينة ميامي، مرددين هتافات تأييد له.



وأعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فوز ترامب بأصوات ولاية فلوريدا الحاسمة، على منافسه مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.



واعترفت حملة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، بهزيمتها في ولاية فلوريدا الحاسمة؛ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتفالات لـ أنصار ترامب في ميامي بولاية فلوريدا وكالة الصحافة المستقلة.

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